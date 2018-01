Racalmutese scomparso, il sindaco Messana:"Aiutateci a ritrovare il nostro concittadino"

"Vi chiedo di offrirvi volontari per dare una mano alle ricerche del nostro concittadino Giuseppe Alaimo". Questo l’appello del sindaco di Racalmuto, Emilio Messana. Non si fermano le ricerche del 62enne scomparso. Giuseppe Alaimo non si hanno più tracce da diversi giorni. Il pensionato scomparso, è molto conosciuto a Racalmuto, per lui una task force che non accenna a fermarsi.

"Rafforzeremo così le squadre dei vigili del fuoco, dei carabinieri, della polizia Municipale, della protezione Civile - dice Messana. Chi sarà disponibile potrà presentarsi domani domenica 28 gennaio alla Fondazione Leonardo Sciascia alle 8 e 30". Fra campagne, periferia e centro è stato controllato il 40 per cento del territorio di Racalmuto. In volo, alla ricerca dell’uomo, anche un drone. La macchina organizzativa è pronta a partire, Racalmuto vuole ritrovare il suo Giuseppe Alaimo.