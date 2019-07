Pensionato scomparso a Lampedusa, potenziate le ricerche: coordinano i vigili del fuoco

Anche oggi continuano da parte di vigili del fuoco le ricerche della persona scomparsa, il pensionato manca all'appello da quattro giorno. I vigili del fuoco, che coordinano le operazioni di ricerca, con l’ausilio delle forze dell’ordine e volontari sul posto. L'uomo scomparso è Giuseppe Pezzino, per tutti Enzo. Il pensionato, ex imprenditore tessile, non si trova più.

I vigili del fuoco sono presenti sull’isola con il personale formato Tas Topografia applicata al soccorso) coadiuvate da unità cinofile e con personale del nucleo Sapr e con dei droni inviati a Lampedusa dalla direzione regionale dei pompieri. Le operazioni di ricerca sono supportate anche da una squadra del distaccamento terrestre dell’isola, sul posto anche un mezzo (Ucl) che funge da comando avanzato posizionato all’interno dell’area del liceo scientifico dell’isola.

Nella giornata di oggi il comando di Agrigento ha disposto il potenziamento del dispositivo di ricerca a persona con l’invio a Lampedusa di ulteriori di cinque unità, Tas 1.