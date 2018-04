Pensionati da tutto il mondo a Cianciana, il caso finisce su Rete 4

C’è chi, costretto ad emigrare, cerca il lavoro all’estero, lasciando la Sicilia e c’è chi invece decide di trascorrere nell’Isola la propria vita da pensionati. Il “caso Cianciana” continua a far parlare e finisce su Rete 4. Il programma “Dalla vostra parte” ha dedicato un servizio al piccolo paese agrigentino, dove il 10 per cento della popolazione è straniera, dal momento che molti pensionati provenienti da tutto il mondo decidono di trasferirsi lì, perché la vita costa meno.

Così, in molti hanno deciso di acquistare, per pochi soldi, gli immobili in vendita nel paese, ristrutturandoli e andando a vivere lì, spendendo tra i 40 e i 60 mila euro. Il modello è stato già visto come un progetto vincente anche dagli altri paesi dell'hinterland: qualcosa di simile sta avvenendo anche a Sambuca di Sicilia, Borgo dei borghi nel 2016, con le abitazioni che vengono acquistate da stranieri per essere trasformate in vere e proprie residenze per vivere le vacanze estive in piena tranquillità.