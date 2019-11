Uffici sempre più anziani e deserti: servizi a rischio per i cittadini

Il senso è bene o male sempre il medesimo, anche se le parole magari cambiano (di poco): gli uffici comunali ad Agrigento sono ormai ad un passo dal collasso per carenza di risorse umane e per il progressivo invecchiamento di chi magari è rimasto in servizio.

Tutto è messo nero su bianco nella relazione sullo stato di attuazione del programma che è stata allegata al bilancio consuntivo 2018, da poco esitato dalla Giunta comunale.

Se guardiamo ad esempio il settore Attività produttive, il dirigente, nell’elencare i risultati ottenuti evidenzia il “sensibile sottodimensionamento dell’organico” definito poi “inadeguato numericamente”. Linea seguita ad esempio dal settore verde pubblico: “il servizio è costantemente operativo malgrado l’esiguo numero del personale e la situazione sanitaria precaria dei lavoratori stessi”. Impossibile, dicono, programmare strategie a lungo termine a causa di “carenze strutturali che erano e sono tuttora presenti e più volte segnalate dagli uffici all’amministrazione attiva”. Poco ovviamente il personale anche per il settore economato, e per l’urbanistica, che evidenzia come l’attività svolta abbia risentito delle immancabili “carenze strutturali” sempre e comunque segnalate all'amminsitrazione.

Particolarmente rilevante la situazione nel settore viabilità: “Le scelte effettuate per la conduzione della manutenzione stradale – dicono - sono dettate dalla insufficienza delle somme che annualmente l’amministrazione destina allo scopo”. Sono stati chiesti infatti 4 milioni di euro nel 2018: sono stati concessi poco più di 530mila. In profonda crisi anche la Polizia Municipale: il personale è poco e quello che è rimasto in maniera sempre maggiore non può essere destinato ai servizi esterni per condizioni di salute non ottimali. Tante, comunque, le sanzioni elevate.