Via al processo sul malfunzionamento dei pennelli a mare di San Leone

"Pennelli a mare", in cinque alla sbarra. Avrà inizio oggi al tribunale di Agrigento il processo sugli impianti di allontanamento dei reflui attivi fino ad alcuni anni fa nel mare di San Leone. Gli imputati sono Marco Campione, 55 anni, presidente e azionista di maggioranza di Girgenti Acque Spa, Giuseppe Giuffrida, ex amministratore delegato del gestore del servizio idrico integrato, Bernardo Barone, ex direttore generale dell'Ato idrico di Agrigento, Pietro Hamel, ex dirigente tecnico dell'Ato idrico e Maurizio Carlino, progettista e direttore dei lavori per conto del gestore privato.

Tutti sono chiamati a rispondere a vario titolo della vicenda connessa ad un presunto occultamento del ripetuto malfunzionamento dei "pennelli", che per anni hanno scaricato nel mare agrigentino. Due degli originari 7 imputati avevano chiesto il rito abbreviato che si era concluso con una condanna a dieci mesi nei confronti del direttore tecnico di Girgenti Acque, Calogero Sala, al quale sono stati contestati i reati di danneggiamento, violazione del codice dei beni culturali e getto pericoloso di cose, e un'assoluzione “perché il fatto non sussiste” per Rita Vetro, titolare di un laboratorio di analisi che era stata accusata di avere falsificato gli esami per occultare le irregolarità nella gestione dei “pennelli a mare".

Nella giornata di ieri, il sindaco Lillo Firetto ha dato indirizzo all'ufficio legale dell'ente di richiedere la costituzione di parte civile del Comune di Agrigento, ritenendo che la vicenda abbia comportato un danno all'immagine della città. A chiedere all'amministrazione di costituirsi in giudizio in processi connessi all'inquinamento era stato, nel novembre del 2017 il Consiglio comunale, il quale aveva votato un atto proposto come primo firmataria dalla consigliera comunale Marcella Carlisi.