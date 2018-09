Inizia la scuola, strade chiuse e viadotti out: inizio da "incubo" per i pendolari?

Centinaia di studenti lunedì sono pronti a tornare a scuola. Diversi pendolari sono pronti a mettersi in moto per raggiungere i propri istituti. Ad essere preoccupati sono Marco Licata responsabile della ditta Sal e Franco Zicari, direttore della ditta Lumia. L’emergenza delle strade preoccupa e non poco i titolari di diversi pullman dell’Agrigentino. “Siamo pensierosi per quello che accadrà lunedì – dicono a La Sicilia – . Il viadotto Morandi è chiuso da un anno, obbligandoci a rivedere i nostri piani, riuscendo a garantire un servizio apprezzato a tutti. Ma adesso con il semaforo sul viadotto Salsetto la situazione è destinata ad appesantirsi. La zona del Quadrivio sarà infernale. Stiamo valutando di anticipare gli orari di partenza. I ragazzi dovranno mettersi il cuore in pace e dare per scontato un rientro ritardato”.

