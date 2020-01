Travolta da un furgone mentre attraversava la strada, fratture e traumi per un'anziana

Ennesimo incidente stradale sulla Statale 115, dove nei pressi dei semafori di piano Lanterna, a Porto Empedocle, una donna è stata investita mentre stava attraversando la strada. L’anziana signora, dopo essere stata al mercato settimanale della zona Grandi Lavori, è stata centrata da una Renault Kangoo in transito.

L’automobilista che non si è accorto della donna, si è fermato a prestare soccorso. Allertate le forze dell’ordine, sul posto hanno lavorato i vigili urbani e poliziotti in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118 giunti da Palma di Montechiaro per la momentanea indisponibilità di ambulanze in zona.

L’anziana, accasciata al suolo ma cosciente, nello scontro avrebbe riportato fratture e traumi vari. Incidenti simili si sono spesso verificati in zona, e secondo le testimoniaze raccolte, i commercianti, avrebbero più volte segnalato la pericolosità dell’incrocio, chiedendo il ripristino dei semafori e la sistemazione degli attraversamenti pedonali.