"Si appropriò dei soldi delle tasse", processo bis per un notaio

L’imputato, durante le indagini, si è difeso sostenendo che si tratta degli stessi fatti per i quali ha già patteggiato due anni di reclusione. La Procura ritiene invece che si tratti di fatti ulteriori. Per il notaio Antonino Pusateri, 68 anni, si profila il secondo processo.

Il pm Antonella Pandolfi ha chiesto un nuovo rinvio a giudizio per peculato. Ieri doveva iniziare l’udienza preliminare ma Pusateri ha nominato solo il giorno prima il difensore (l’avvocato Giuseppe Scozzari) e l’udienza è stata rinviata al 12 luglio.

Pusateri è accusato di essersi appropriato di 81.500 euro che i clienti, andati nel suo studio per registrare una serie di atti, gli avevano versato in quanto il notaio, per legge, è il responsabile di imposta. Quelle somme, sostiene l’accusa, non sono state mai versate all’Agenzia delle Entrate.