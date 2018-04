Gregge di pecore pascola in piazza Don Bosco, scena inaspettata per i residenti

Un gregge di pecore pasquale in “libera uscita”. E’ accaduto, ieri, in piazza don Bosco. Le pecore hanno pascolato in pieno giorno, destando particolare curiosità.

Gli animali hanno pascolato anche tra la gente che, a quell’ora del giorno, era presente. La Bibbirria è uno dei quartieri più popolosi della città. Qualcuno si è anche indignato per lo “spettacolo inaspettato”, ed ha deciso di filmare il tutto. Il video è finito sul web e adesso si candida per diventare quanto prima virale.