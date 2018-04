Il Pd torna a riunirsi dopo la sconfitta alle urne: "Rifondiamo il gruppo dirigente"

La direzione provinciale del Partito Democratico si riunisce per la terza volta e analizza il voto del 4 marzo. "Al termine di un ampio dibattito - spiegano in una nota gli esponenti del partito di Renzi e Martina - è emersa la necessità di promuovere l'attività del partito nel territorio in attesa dei congressi che definiranno una linea politica e una nuovo gruppo dirigente".

Il segretario provinciale Giuseppe Zambito si è impegnato ad elaborare in tempi brevi "una proposta organizzativa e la nomina di un coordinamento per la gestione del partito in questa fase delicata".

In merito al circolo di Agrigento lo stesso Zambito ha chiesto al segretario Silvia Licata di ritirare le dimissioni "per evitare il commissariamento e accogliere l'invito di quanti, nella città dei templi, chiedono un nuovo impegno del Pd".