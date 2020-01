Pd, Ferrante e Mossuto: aderiamo e saremo presenti all'iniziativa del 25 Gennaio contro l'isolamento viario ad Agrigento”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Aderiamo e saremo al fianco dei sindacati, degli amministratori e dei cittadini della provincia di Agrigento perchè una provincia così bella e importante merita infrastrutture adeguate al valore che ricopre non solo per la Sicilia, ma per il Paese intero.”

Così Antonio Ferrante, candidato alla segreteria regionale del Pd siciliano e Laura Mossuto, capogruppo Dem al comune di Favara, annunciano la propria presenza alla manifestazione del 25 Gennaio ad Agrigento contro l'isolamento viario nel quale versa la provincia.

“Non ci si può rassegnare all'idea che Agrigento sia condannata ad essere la provincia irraggiungibile per definizione a danno del prestigio e dell'economia regionale e di tanti pendolari costretti a sforzi disumani per raggiungere il proprio posto di lavoro. E' encomiabile la decisione di scendere tutti in piazza per chiedere a gran voce allo Stato prima che al governo del momento di porre fine a questa vergogna e chiediamo sin da ora a tutti gli iscritti del Pd di esserci.