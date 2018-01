Arriva al pronto soccorso in fin di vita, salvato dai medici del "San Giovanni di Dio"

Era arrivato all'ospedale "San Giovanni di Dio" con un grave shock emorragico causato da una lesione ad un'arteria, ma è stato salvato grazie ad un delicato intervento di chirurgia vascolare in urgenza. È accaduto - rende noto l'Asp - il 9 gennaio. Il paziente - un 26enne di nazionalità rumena - sarebbe rimasto ferito all'interno di una macelleria di Favara, mentre era al lavoro. Era giunto al pronto soccorso in stato di incoscienza e presentava una profonda ferita da punta, verosimilmente un coltello, nella regione inguinale.

Immediatamente trasportato in sala operatoria, - si legge in una nota dall'Azienda sanitaria - è stato sottoposto dall’equipe di chirurgia vascolare dell’ospedale di Agrigento ad un intervento che ha comportato, in urgenza, l’isolamento dell’arteria femorale comune destra che era stata recisa.

"Grazie alla professionalità dello staff sanitario ed alla tempestività terapeutica - si legge ancora - il paziente si trova adesso in buone condizioni ed è stato già trasferito in reparto di degenza ordinario. Come ben noto, da circa un anno presso l’ospedale di Agrigento sono in corso i lavori di ristrutturazione dei locali della ex neurologia (al secondo piano della scala A) destinati ad accogliere il reparto di chirurgia vascolare. Il trasferimento è imminente ed i nuovi ambienti consentiranno il potenziamento dell’Unità al fine di garantire la più completa risposta, nell’ambito delle patologie vascolari, sia per le attività cliniche e chirurgiche programmabili che per quelle in urgenza".