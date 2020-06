Incendi senza sosta, brucia Porto Empedocle: in fiamme l'isola ecologica

E’ allarme incendi nell’agrigentino dove da diversi giorni, personale dei vigili del fuoco e del corpo forestale, lavora incessantemente. Dopo il vasto incendio di ieri, nella zona Grandi Lavori, il fronte del fuoco anche oggi ha interessato la città di Porto Empedocle.

Incendio a Porto Empedocle: fuoco vicino ad abitazioni e distributore di carburanti

I pompieri del comando provinciale, sono dovuti intervenire anche in contrada Caos, nei pressi dell’isola ecologica dove, un rogo di sterpaglie ha interessato anche i cumuli di rifiuti depositati provocandone la combustione. Notevole è stato il quantitativo di diossina sprigionato nell’aria con le alte e dense colonne di fumo nero, visibili anche a chilometri di distanza. Nella zona nord di Vigata, le fiamme sono ricomparse anche in via dello Sport dove provvidenziale, anche in questo caso, è stato l’intervento dei vigili del fuoco.