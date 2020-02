Paura Coronavirus, tre uomini delle forze dell'ordine in quarantena

E’ stata disposta la quarantena per tre rappresentanti delle forze dell’ordine in servizio ad Agrigento. Secondo quanto fatto sapere da La Sicilia, uno dei tre uomini in divisa è arrivato da una delle zone colpite dal Coronavirus. Il militare, poi, ha incontrato altri colleghi.

Immediato il protocollo sanitario, così come ordinato dal decreto legge emanato dalla Presidenza del consiglio dei ministri. I tre dovranno restare 14 giorni all’interno di una caserma, in un ambiente chiuso dove vi possono entrare soltanto medici. Dai primi controlli, i tre esponenti delle forze dell’ordine, non presentano sintomi preoccupanti.