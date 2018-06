Sicurezza urbana, il prefetto Caputo: "Videosorveglianza? Utile alla prevenzione dei reati"

Firmato quest’oggi in Prefettura il patto per la sicurezza urbana. Attorno ad un tavolo il prefetto Dario Caputo ed i sindaci dell’Agrigentino. Una giornata importante che ha visto il “sì” per la presentazione dei progetti utili alla realizzazione di impianti di videosorveglianza. Tra i sindaci presenti anche il primo cittadino di Ribera, Carmelo Pace, reduce da un incidente. Hanno firmato il patto anche Agrigento e Sciacca.

“Si tratta di mettere a frutto anche una prospettiva di intervento finanziario offerto da ministero dell’Interno – queste le parole del prefetto Caputo. Stiamo cercando di capire se è possibile arrivare all’approvazione dei progetti. Vogliamo migliorare alcuni aspetti cruciali della vita di ogni cittadino, il sistema di videosorveglianza gioca un ruolo fondamentale. Valuteremo caso per caso insieme ai vertici delle forze dell’ordine per fare in modo che queste nuove realizzazioni siano le più efficaci e utili in funzione di prevenzione dei reati. Il ruolo della video sorveglianza ha un ruolo fondamentale nelle indagini penali”.

Il prefetto Dario Caputo ha anche parlato del vertice che si è tenuto ieri in Prefettura. Il faccia a faccia sull’emergenza rifiuti ed i nodi da sciogliere. “È vero la situazione è molto complicata – ha dichiarato -. La Prefettura è al fianco delle amministrazioni comunali. La situazione è molto complicata. Ho riscontrato da parte di tutti buona volontà. Lavorando insieme si può arrivare a risolvere il problema. Ci saranno ulteriori approfondimenti”.