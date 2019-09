Rimane ferita sulla pista di pattinaggio di San Leone, risarcita con 21mila euro

Si ferisce gravemente mentre utilizza la pista di pattinaggio di San Leone, giovane viene risarcita con 21mila euro. Il Comune di Agrigento, attraverso la Giunta nei giorni scorsi ha infatti accettato un accordo transattivo con la famiglia di una minore che nell'aprile del 2017 si procurò una profonda ferita mentre adoperava la struttura che si trova sul lungomare Falcone e Borsellino e che è di proprietà demaniale.

Il Municipio, invece di affrontare una potenziale causa perdente ha infatti deciso di apgare, constatato che la giovane era rimasta ferita a causa di una "lamiera in acciaio... non visibile in quanto posta lateralmente rispetto al campo visivo, nonché in parte occultata da parti ricoperte dal corrimano non ancora divelto". L'ente ha ritenuto sussistesse quindi la propria responsabilità, essendo tenuto "alla custodia delle aree aperte al pubblico, addirittura anche se di proprietà privata".

A verificare le condizioni di disastro in cui versava la struttura erano stati del resto gli stessi uffici comunali quali, nel settembre del 2017 rilevavano come la balaustra formata da montanti di acciaio e pannelli di legno sormontati da un corrimano continuo in alluminio "risulta in parte distrutta e presenta condizione di pericolo per il passante e soprattutto non garantisce la protezione necessaria per il pattinatore". Nonostante fossero queste le condizioni fino al luglio di quell'anno la struttura era accessibile".