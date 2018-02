Pastore porta sulle spalle una pecora presumibilmente ferita, l'immagine fa il giro del web

Colpo d’occhio questo pomeriggio per alcuni automobilisti agrigentini. Un pastore trasportava la sua pecora sulle spalle. L’animale presumibilmente si sarà ferito, per questo il pastore avrebbe deciso di continuare la sua camminata portando in braccio la sua pecora.

La scena non è di certo passata inosservata, in tanti hanno deciso di immortalare il momento e poi pubblicarlo sui social. L’uomo ha continuato la sua “camminata” con la pioggia battente, a fargli strada un’altra pecora presumibilente del suo gregge.