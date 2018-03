Tra religione e tradizione, gli agrigentini a tavola con la "pasta con le sarde"

Sei italiani su dieci, per il venerdì Santo scelgono di portare in tavola il pesce, rispettando la tradizione culturale e religiosa.

Tradizione che è radicata anche ad Agrigento. Secondo un’indagine della Coldiretti gli italiani sono pronti a portare in tavola il consueto menù a base di pesce. In città, oggi, in tanti non tradiranno le loro tradizioni, deliziandosi con la tipica pasta con le sarde.

Un vero e proprio “rito” che in tanti scelgono, per anni, di rispettare. Odori unici e inconfondibili e degli ingredienti semplici, dalle sarde fino ad arrivare al pangrattato tostato. Gli agrigentini a tavola, tra tradizione e vecchie usanze.