Pasta "aglio e olio", Salvo Ficarra a lezione da Pino Cuttaia

Pino Cuttaia dà lezioni di cucina. Lo chef licatese, in “trasferta” a Bagheria ha avuto un "alunno" d’eccezione. Si tratta del palermitano e attore comico, Salvo Ficarra. Cuttaia, titolare di un noto ristorante a Licata, ha spiegato le nozioni principali di cucina. Pentola e aglio alla mano, Ficarra si affida allo chef stellato, per preparare una pasta semplice ma buona.

Non è la prima volta che Pino Cuttaia cucina per dei vip, anzi. Il licatese nell’ultimo biennio, ha vissuto una vera e propria ascesa. Da Torino a Masterchef, passando per le migliori tavole italiane. Oggi, la tappa è Bagheria, avendo come apprendista, un palermitano d’eccezione: Salvo Ficarra a lezione da Pino Cuttaia.