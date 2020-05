Lavori sulla Sp 21 Casteltermini-Passofonduto, riprende la gara d'appalto

Lavori sulla rete viaria provinciale, dopo la "pausa" Covid riprende l'analisi degli atti presentati per la partecipazione alle gare d'appalto.

Il giorno 21 maggio 2020 alle 9, ad esempio, nella sede di via Acrone si procederà infatti alla riapertura delle operazioni di gara relative all’appalto per l'esecuzione dei “Lavori di intervento urgente sulle frane esistenti al km 10+000 sulla Sp 21 Casteltermini-Passofonduto”, dell'importo complessivo di 390mila euro, compresi gli oneri per la sicurezza che ammontano a 9.750 euro.

Si tratta di lavori che consentiranno la rimozione della frana, con rimodellamento e consolidamento della sede stradale, posa di gabbionate e nuove barriere di protezione, e altri interventi in punti diversi del tracciato (per esempio il rifacimento di alcuni muretti crollati per smottamenti di minore entità). La gara è stata gestita integralmente sulla piattaforma telematica del Libero Consorzio. Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 240 giorni.