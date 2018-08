Passerelle per disabili, il Comune cerca volontari che le mettano a disposizione

Il Comune di Agrigento cerca volontari che mettano a disposizione delle passerelle per disabili in maniera gratuita e provvedano al montaggio. La manifestazione di interesse è stata pubblicata dall'assessore Gerlando Riolo e dal dirigente del primo settore Antonio Insalaco.

Le associazioni senza scopo di lucro o gli enti vengono ricercati "al fine di consentire l'accesso facilitato al mare" nel periodo estivo. Quattro le postazioni: porticciolo turistico di San Leone, piazzale Giglia, via Mar Nero e via Farag. Il Comune precisa che "dall'iniziativa non ne discenderà alcun obbligo di carattere finanziario".