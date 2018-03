"Passeggiata nel centro storico", grande successo per la prima iniziativa

Grande successo per la prima passeggiata organizzata dal Leo Cub Agrigento Host, Agrisound e associazione Teste Fuse alla scoperta del centro storico.

Numerosi i partecipanti locali che grazie al supporto di una guida hanno visitato i luoghi noti e meno noti della città. Utilizzando il percorso “Girgenti in un'ora” del Way Finding Agrigento, percorso di cartellonistica turistica donato il 7 giugno scorso dal Lions Club Agrigento Host alla Città di Agrigento in occasione della celebrazione del primo centenario dalla fondazione di Lions clubs International, è stato possibile in breve tempo apprezzare il patrimonio storico ed architettonico del centro storico della nostra città ed anche scorci panoramici.

Ospite della passeggiata il gruppo folcloristico argentino che partecipa alla festa del Mandorlo in fiore.