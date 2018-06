Passerelle per disabili a Seccagrande, Pace: "E' un servizio sociale"

L’amministrazione comunale ha realizzato diverse passerelle, nella località balneare di Seccagrande, per favorire l’accesso alla spiaggia ai ragazzi diversamente abili.

“Quest’anno sin dai primi giorni del mese di giugno abbiamo iniziato a collocare le passarelle di accesso al mare per i diversamente abili - afferma l’assessore Francesco Montalbano -. Ieri abbiamo terminato l’ultima che permetterà l’accesso all’oasi del sogno di Giusy. A giorni aspettiamo l’autorizzazione dal demanio per collocare, nella zona American Bar, la scaletta per l’accesso pedonale.”.

“Si tratta di un servizio sociale - afferma il sindaco Carmelo Pace - al quale l’amministrazione comunale ha voluto dare la precedenza per garantire l’accesso alla balneazione di quanti hanno difficoltà ad arrivare sulla spiaggia”. L’amministrazione comunale chiede a tutti i cittadini il rispetto di tale servizio utili per i diversamente abili e di evitare di parcheggiare i passeggini sulle pedane d’accesso.