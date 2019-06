Passaporto falso in tasca, tradito dalle impronte digitali: arrestato immigrato

Ha esibito un passaporto libico. Tutto sembrava, dunque, essere perfettamente in ordine. I poliziotti però quella faccia l'avevano già vista: era somigliante a quella del destinatario di un ordine di carcerazione, ordine emesso dalla Procura di Palermo per il reato di ricettazione.

L'immigrato è stato dunque portato in commissariato, a Sciacca, per approfondire l'identificazione. Grazie al rilievo delle impronte digitali è emerso che effettivamente si trattava del destinatario del provvedimento restrittivo. Il libico è stato dunque arrestato e portato al carcere di Sciacca dove dovrà scontare una pena di 6 mesi di reclusione per ricettazione.