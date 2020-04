Covid-19, Pasquetta sarà il giorno della trasgressione? Appello al prefetto: "Serve vigilanza da codice rosso"

Serve una vigilanza da "codice rosso". Bisogna fare in modo che Pasqua e Pasquetta - ormai dietro l'angolo - non siano l'occasione per trasgredire e rischiare di far aumentare, anche in modo vertiginoso, i contagi da Covid-19. Nelle ultime ore anche un medico - Calogero Sgarito - ha rivolto un accorato appello al prefetto Dario Caputo. Anche molti sindaci dell'Agrigentino - conoscendo le loro realtà e le abitudini - hanno gli stessi timori e preoccupazioni. Praticamente tutti, con un'unica voce, chiedono maggiori controlli.

"Con l'approssimarsi del periodo pasquale è verosimile che qualche irresponsabile possa organizzare pranzi festivi allargati a familiari e parenti che attualmente non risiedono nella stessa casa o peggio ancora dedicarsi al barbecue in campagna (abitudine di Pasquetta) dove le adunanze possono essere più difficili da controllare e bloccare. La Pasquetta, soprattutto, rappresenta la prima vera scampagnata di primavera, una giornata destinata alla socialità fra amici e parenti - ha scritto il medico dermatologo Carmelo Sgarito - . E il problema non sono soltanto le campagne ma anche le località balneari dove molti giovani potrebbero confluire. Meno di un mese fa abbiamo assistito a scene assurde: l'invasione di San Leone da parte di giovani incoscienti, alcuni dei quali rientrati appena qualche ora prima dalle regioni del Nord e in particolare dalla Lombardia. Ora, i bar e tutte le attività ristorative sono ferme, ma qualcuno potrebbe pensar 'bene' di andare a bere qualche birra o drink vari sul lungomare o sulle spiagge".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La vigilanza, pertanto, dovra' essere da 'codice rosso' soprattutto in ossequio a quanti in maniera disciplinata continuano a rispettare le restrizioni ed a quanti negli ospedali lavorano con tenacia e coraggio per la comunità tutta. Sono certo che l'attenzione delle forze dell'ordine sarà ancor più forte e determinata (fino ad oggi è stata ottima...), proprio perchè sono più vaste le aree da presidiare!". Sgarito pensa all'Esercito: "Anche il ministro della Difesa potrebbe dare un segnale in tal senso e a mio avviso andrebbe sollecitato. Sono giorni particolari e nessuno vuole assistere ad un aumento dei contagi".

Sostieni AgrigentoNotizie Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di AgrigentoNotizie ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery