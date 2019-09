"The Heart Med Gala", la serata glamour dello stilista Marco Castelli

In uno dei principali hotel della città, l'empedoclino Marco Castelli ha voluto ed ottenuto una serata speciale. Il modello internazionale, è anche uno stilista il cui brand emergente sta già avendo grande successo, tanto da aver vestito con i suoi capi i principi della famiglia reale del Qatar. Partners della serata Breitling Italia e Bella Dream che ha fornito prosecco e prosecco analcolico per alcuni ospiti del medio oriente.

Numerosi commensali provenienti dal mondo della moda, ma anche dell’arte, della cultura e della scienza come Melania Dalla Costa, Adam Shulman, Manar Sabah, Paulita Errazurit, Sam Way, Chiara Collizzolli, che sono stati intrattenuti con spettacoli appartenenti alla più autentica tradizione siciliana e poi deliziati dal menu appositamente studiato per l’occasione. L’evento “The Heart Med Gala” è stato presentato in duplice lingua (italiano e inglese) da Angelo Palermo nello scenario della Valle dei Templi. La location è stata sapientemente allestita per l’occasione di gala, organizzata da MC Experience e gestita da Giuliana servizi.

"Lo scopo della serata? Creare uno spazio creativo di collaborazione tra persone di talento in vari campi quali moda, arte, musica e spettacolo provenienti da ogni parte del mondo e fornire un concreto aiuto materiale e un solido appoggio psicologico e morale ai ragazzi ospiti della Comunità Alloggio Familia". Questo il commento degli organizzatori dell'evento.