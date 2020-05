Condannato per l'omicidio di Rosario Livatino, Parla chiede i domiciliari

E' gravemente malato, al punto che le sue condizioni non sarebbero più compatibili con il carcere. Per questo motivo, come racconta l'edizione odierna del quotidiano La Sicilia, gli avvocati difensori di Salvatore Parla, settantenne, condannato in via definitiva per l'omicidio del giudice Rosario Livatino (accuse rispetto alle quali si è sempre dichiarato estraneo) hanno chiesto che lo stesso sia posto agli arresti domiciliari. Parla si trova oggi al carcere di Parma e vivrebbe ormai da tempo su una sedia a rotelle.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il magistrato di sorveglianza si è al momento riservato sulla decisione.