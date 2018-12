Giallo Gessica Lattuca, la madre: "Russotto non mi considera"

Natale è alle porte e di Gessica Lattuca non si ha ancora nessuna notizia. Tanti dubbi e diverse ombre sulla giovane mamma scomparsa da Favara. Le indagini non si fermano, gli investigatori non hanno lasciato mai nulla al caso. Torna a parlare la mamma di Gessica Lattuca, la signora Giuseppina lo fa ai microfoni de “La Vita in Diretta”.

“Russotto? Non mi chiede neppure come sto – ha detto la mamma rivolgendosi all’ex compagno della figlia Gessica – se una persona vuole bene alla propria fidanzata deve anche volerlo alla suocera. Lui no. Viene in casa prende i bambini e non mi rivolge neanche la parola. Non è un comportamento corretto. Russotto non mi chiede nulla nemmeno di mia figlia, non capisco come possa essere così. Forse si tiene tutto dentro, non lo so”. Gessica Lattuca manca da più di cento giorni, della giovane mamma favarese non vi è più nessuna traccia.