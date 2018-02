Sicurezza nella Valle dei Templi, il Parco cerca volontari per il servizio di vigilanza

Volontari per supportare il servizio di vigilanza nella Valle dei Templi. Il Parco archeologico ha pubblicato un avviso per sottoscrivere una convenzione con associazioni di protezione civile e di volontariato. L’obiettivo è quello di coadiuvare il servizio di vigilanza nelle aree e nelle strutture gestite dall’ente.

Il servizio di collaborazione – si legge nell’avviso – si articolerà su prestazioni giornaliere secondo un calendario stilato dal Parco, che fornirà ai volontari uniformi e tesserini, oltre ad un’adeguata formazione. L’incarico ha durata triennale, dal 2018 al 2020, e prevede un rimborso spese giornaliero di 20 euro a persona. L’istanza di partecipazione dovrà pervenire nella sede dell’ente Parco entro e non oltre le 12 del 19 febbraio.

"L'attività dei volontari di collaborazione, osservazione e segnalazione - fanno sapere dal Parco - in nessun caso potrà costitutire condizioni o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale del Parco, né potrà mai assumere le caratteristiche del lavoro subordinato alle dipendenze del Parco". L'ente, inoltre, "selezionerà a suo insindacabile giudizio l'associazione che meglio risponderà alle proprie esigenze". Infine, il Parco s'impegnerà a rimborsare, in modo forfettario, anche le spese sostenute dalle associazioni per le coperture assicurative.