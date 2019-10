Parco Icori, il M5s lancia un Workshop per elaborare i progetti di rilancio

Su 134 votanti totali, a maggioranza, gli agrigentini scelgono il Parco Icori di Agrigento come primo tema oggetto del Workshop Partecipazione e Innovazione di domenica 6 ottobre. Con la guida dello scrittore Alessandro Cacciato, e il metodo del Participation Canvas, i partecipanti del Workshop produrranno, nell'arco del pomeriggio di domenica, un progetto completo, mettendo a frutto le proprie idee e utilizzando l'intelligenza collettiva come mezzo per ridisegnare la città di Agrigento. Venite con carta e penna e con tutti gli spunti possibili; il Workshop é aperto ai cittadini e si terrà negli spazi m5s di Via Pirandello 27.

"Per partecipare al Workshop sul Parco Icori - scrive il deputato nazionale Michele Sodano - registratevi scrivendo mail di conferma a m5snuovagrigento@gmail.com.

link dell'evento: https://www.facebook.com/events/550197059120291/