Quarantamila euro per un parco giochi "inclusivo": firmato il progetto

Un parco giochi "inclusivo" anche per i bambini con difficoltà motorie sarà realizzato nella zona dei Grandi Lavori a Porto Empedocle. La giunta comunale ha preso atto di un progetto realizzato dall'ufficio tecnico comunale.

L’area attrezzata sarà realizzata in piazza Alcide De Gasperi.

“Sono felice che nonostante i termini di scadenza fossero risicati – ha spiegato la sindaca Ida Carmina – i nostri tecnici guidati dall’ingegnere Sferlazza siano riusciti a realizzare il progetto, a cui l’Amministrazione ha aderito deliberando in giunta. Il bando potrebbe offrire uno spazio per lo svago e il divertimento anche ai diversamente abili in tenera età. Un’iniziativa che mira a valorizzare le aree periferiche della nostra città”.

Il finanziamento richiesto dal Comune è di 49 mila euro.