Valle dei Templi più accessibile ai disabili, pronte sedie a rotelle a motore

Oltre novemila euro per acquistare nuove sedie a rotelle motorizzate che consentiranno anche ai disabili motori di visitare la Valle dei Templi. Le attrezzature saranno acquistate dal Parco, che con questa spesa conta di rendere più facilmente fruibile il patrimonio archeologico anche a disversamente abili.

"Esistono già delle navette che percorrono la via Sacra per chi non è in condizioni fisiche di affrontare la strada - spiega il direttore del Parco Giuseppe Parello - ma non sono ottimali per persone con disabilità. I mezzi saranno messi a disposizione e consentiranno, in questa fase, di compiere la visita da Giunone ad Ercole, ma l'investimento sul quale vogliamo puntare vede un rifacimento dei percorsi così da rendere raggiungibile in piena sicurezza anche il tempio dei Dioscuri".

La Valle negli ultimi anni ha investito importanti risorse per integrare i percorsi di visita per i diversamente abili, creando specifici ausilii sia per i non vedenti (con mappe e ricostruzioni dei templi a rilievo) che per i non udenti.