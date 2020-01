Recupero del teatro di Eraclea Minoa: stanziati 200mila euro

Conservazione e tutela del teatro di Eracla Minoa: il parco archeologico della Valle dei Templi mette in campo circa 200mila euro per i primi interventi di protezione della struttura.

Le prime 170mila euro, che è l'investimento più grande, serviranno per la sistemazione dell'area del teatro. A questi si aggiungeranno poco meno di 9mila euro per intervenire sulla copertura a ventaglio di cantiere, collocata negli anni novanta a protezione della cavea e che sarebbe dovuta essere solo temporanea. La struttura, oggi arruginita (con conseguente scolamento di acqua e ruggine sulle pietre del teatro) è stata pesantemente danneggiata dal forte maltempo dei giorni scorsi. Per questo si interverrà ripristinando i pannelli divelti, nelle more della creazione della nuova copertura.

Proprio in tal senso il Parco ha affidato ad una ditta un lavoro da circa 20mila euro per effettuare analisi petrograifche a campione sui blocchi per valutarne lo stato di conservazione e poter così procedere con la progettazione della nuova copertura. Si provvederà a realizzare indagini chimico-fisiche, petrogarfiche e microclimatiche.