Mandorlo in Fiore annullato, il direttore del Parco archeologico: "I soldi non sono vincolati alla data"

L’ordinanza sindacale di sospensione del Mandorlo in fiore di Agrigento, non esclude l’ipotesi di un rinvio ad altra data della kermesse folcloristica. Questo è quanto emerge dalle parole che il direttore del Parco archeologico “Valle dei Templi”, Roberto Sciarratta, ha detto ai microfoni di AgrigentoNotizie. “In futuro probabilmente, terminate queste esigenze e questa attività di monitoraggio e di controllo – dice l’architetto Sciarratta - se ne può riparlare. Non sono soldi vincolati ad una data specifica, quindi non è escluso che si possa investire questo patrimonio economico che ha una finalità specifica per il recupero del festival”.

Per effetto del rischio epidemiologico da Coronavirus oltre a determinare la sofferta scelta della autorità locali al non svolgimento del “Mandorlo in fiore”, sta comunque penalizzando anche i flussi turistici nella Valle dei Templi, soprattutto dopo che dalla Regione è stato deciso il blocco delle gite scolastiche.