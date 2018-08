Opere incompiute, deputati del Movimento 5 Stelle al Parco Icori

Il Tour ha già toccato alcune città della provincia, ma arriverà solo domani nel capoluogo. Si tratta del "Tour delle Due Sicilie", iniziativa promossa dal parlamentare regionale Nuccio Di Paola per conoscere, comune per comune, lo stato delle grandi incompite dei territori e, contestualmente, anche apprezzarne le bellezze monumentali e paesaggistiche.

Un viaggio che è stato già oggi a Favara, Aragona, Porto Empedocle e Licata e che domani passerà anche da Agrigento alla presenza, oltre che di Di Paola, anche del parlamentare regionale Giovanni Di Caro e di quello nazionale MIchele Sodano. Appuntamento in quella che è una quasi incompiuta, cioè il Parco Icori dell'Addolorata, enorme struttura mai pienamente sfruttata anche se ripetutamente inaugurata negli anni passati. "Il famoso Parco dell'Addolorata - scrive il deputato Michele Sodano - è l'emblema di ciò che potrebbe essere utilizzato fin da subito per portare valore al territorio e invece rimane semplicemente un ricettacolo di immondizia. Documentiamo insieme la situazione per arrivare ad una veloce attivazione della struttura".

Al termine del viaggio delle "due Sicilie" il gruppo all'Ars del Movimento 5 Stelle provvederà a formalizzare delle richieste di accesso agli atti per ogni singola opera (alcune non sono mai state comunicate alla Regione dai Comuni) e tutto sarà inviato al ministro Toninelli. Un ddl e una mozione saranno invece presentate all'Ars.