Parco dell'Addolorata, via libera all'affidamento ai privati della struttura

Il Parco dell’Addolorata verso l’esternalizzazione. Dopo anni di speranze e di annunci (e numerose inaugurazioni) la Giunta comunale ha dato incarico al dirigente del settore di provvedere a trovare una destinazione terza per la struttura.

“Il Parco – si legge nel provvedimento della Giunta - non è pienamente funzionale e quindi non è utilizzabile secondo la piena potenzialità. Le criticità evidenziate rendono necessario il ricorso a strumenti gestionali che consentano la fruizione ottimale degli elementi anche di pregio in esso contenuti”. Questo partendo da un presupposto innegabile, cioè che il “Parco dell’Addolorata versa in condizioni di estremo degrado, e che, nonostante i numerosi interventi di bonifica e restituzione alla fruizione pubblica operati anche in tempi recenti, tale importante struttura non riesce a diventare un luogo salubre e realmente fruibile per la cittadinanza”.

Di tutto ciò non può farsi carico il Comune, che al momento non è né nelle condizioni di garantire la manutenzione, la pulizia o il recupero delle parti danneggiate e ammalorate né tantomeno di occuparsi della gestione e la sorveglianza della struttura, che è troppo vasta e priva di barriere fisiche per inibire l’accesso dall’esterno. Rispetto alla strada dell’esternalizzazione, comunque non semplice data la dimensione dell’infrastruttura, bisogna comunque dire che il sindaco, già nel maggio del 2018 aveva chiesto di attivare le procedure necessarie senza che però questo sia avvenuto. Pertanto la proposta è divenuta adesso un obiettivo gestionale per il dirigente del settore, al quale tocca adesso redigere il progetto e il bando connesso.