Parcheggio pluripiano, lavori in stallo: privati verso la rescissione del contratto

I lavori per il parcheggio pluripiano di piazzale Rosselli finiscono in stallo. Dopo la diffida del Comune alle ditte Akrapark e Soredil, per la prosecuzione dei lavori, pena la rescissione del contratto, dai privati arriva la conferma che questa strada era stata già imboccata nei giorni scorsi.

"Abbiamo dato mandato ai nostri legali - spiegano dalla Soredil - di notificare già la scorsa settimana la comunicazione al Comune dell'avvio delle procedure di risoluzione del contratto in danno dell'Ente. Quindi la diffida del Municipio, va nella medesima direzione di quanto da noi deciso".

A firmare l'aut aut era stato il dirigente dei Lavori pubblici, il quale, preso atto che ad oltre un anno dalla riconsegna dei lavori alle ditte Akrapark e Soredil (dopo una parentesi durata anni a causa di un'informativa antimafia della Prefettura che poi è stata ritenuta infondata dal Gga) nulla è stato realizzato e dei profondi mutamenti apportati dai privati alla bozza di convenzione con il Comune sul progetto di completamento e successiva gestione della struttura.

I privati, dal canto loro, puntano ad ottenere un risarcimento del danno patito per l'ingiusta revoca dei lavori ma anche un complessivo aggiornamento di prezzi e condizioni, essendo appunto trascorsi oltre 4 anni.