Parcheggio pluripiano incompleto, il Comune cerca nuovo gestore

Completamento e gestione del parcheggio pluripiano di piazza Rosselli, il Comune cerca di sbloccare l'incompiuta cercando un nuovo gestore.

Se, come noto, è in corso un "braccio di ferro" vero e proprio tra Ente e il raggruppamento di imprese inizialmente aggiudicatario degli interventi di costruzione e futura gestione dell'opera - dovuta ad uno stop nei lavori in seguito ad un'interdittiva antimafia poi "stracciata" dalla giustizia amministrativa -, l'idea del Comune è che, nelle more della determinazione dei processi avviati dal privato per risarcimento del danno, si possa individuare una nuova impresa che si faccia carico delle opere e della futura gestione.

Un modo per superare l'attuale empasse, al netto delle decisioni che prenderanno i tribunali, e per mettere in funzione una struttura che potrebbe avere un impatto importante sulla viabilità di quella zona della città.