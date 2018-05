Parcheggio pluripiano, ditte diffidate ad avviare i lavori di completamento

Parcheggio pluripiano di piazzale Rosselli, il Comune diffida le ditte: o i lavori partiranno tra 10 giorni oppure il contratto verrà risolto unilatermente.

A firmare l'aut aut è stato il dirigente dei Lavori pubblici, il quale, preso atto che ad oltre un anno dalla riconsegna dei lavori alle ditte Akrapark e Soredil (dopo una parentesi durata anni a causa di un'informativa antimafia della Prefettura che poi è stata ritenuta infondata dal Gga) nulla è stato realizzato e dei profondi mutamenti apportati dai privati alla bozza di convenzione con il Comune sul progetto di completamento e successiva gestione della struttura.

I privati, dal canto loro, puntano ad ottenere un risarcimento del danno patito per l'ingiusta revoca dei lavori ma anche un complessivo aggiornamento di prezzi e condizioni, essendo appunto trascorsi oltre 4 anni.

Posizioni ad oggi inconciliabili, che in quest'ultimo atto del Municipio trovano nuova benzina per un altro incendio. Nel frattempo, il rischio, è che il parcheggio resti incompleto chissà per quanti anni ancora.