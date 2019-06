In arrivo in città un nuovo parcheggio dei bus: sarà in piazza Ugo La Malfa

In arrivo in città un nuovo piazzale per i bus. La proposta di realizzazione di un punto di "interscambio" arriva direttamente dal gestore del servizio di trasporto urbano Tua. Si scopre infatti che il 14 giugno scorso la società ha comunicato “la decisione di donare al Comune di Agrigento, quale atto di mecenatismo, il progetto definitivo di un parcheggio di interscambio da realizzare nel Comune di Agrigento in piazzale Ugo La Malfa (area ex Saiseb) così come previsto nel Pum”.

Si tratterà, appunto, non di un vero e proprio terminal, ma di un punto di fermata dove i passeggeri, giunti da fuori città con bus turistici, potranno prendere dei mezzi di minori dimensioni per spostarsi all'interno di Agrigento. La speranza è che questo possa avere ricadute positive sul territorio in termini turistici innanzitutto, ma anche con vantaggi connessi alla semplificazione della mobilità attuale.