Piazzale Rosselli proibito ai bus più grandi, via un parcheggio del centro

In realtà non potevano mettere piede, anzi, ruota, da almeno 8 anni. Eppure per lunghissimo tempo i bus superiori ai 12 metri hanno sostato tranquillamente dentro piazzale Rosselli per consentire il carico e scarico dei passeggeri, non senza provocare disagi alla circolazione.

Adesso, però, il Comune ha trovato un'alternativa e si è ricordato che esiste persino un cartello che, messo all'ingresso della stazione dei bus, regolava l'accesso. Sì perché nelle more che il Genio civile provveda a demolire il muretto che oggi chiude una porzione della piazza - trasformata in parcheggio dallo stesso ente regionale - il Comune con ordinanza ha disposto di dedicare uno dei tre parcheggi oggi presenti in piazza Vittorio Emanuele alla sosta temporanea dei bus. Si tratta dell'area che si trova dinnanzi al cinema "Astor". Una soluzione necessaria, certo, ma che creerà comunque ripercussioni sulla viabilità del centro città, dato che i bus dovrebbero infatti girare intorno al terminal Rosselli e poi tagliare il traffico proveniente da piazzale Vittorio Emanuele.

Protestano già i commercianti della via Atenea, area storicamente a "secco" di parcheggi per questa ennesima contrazione degli spazi per la sosta.