Parcheggi comunali? A pagamento ma in stato di abbandono

Erbacce, rifiuti, buche e abbandono. Sono davvero allarmanti le condizioni in cui versano i parcheggi a pagamento del centro città. Aree dove è possibile sostare pagando 50 centesimi l'ora (1 euro la prima ora) ma che non offrono nessun servizio agli automobilisti: niente illuminazione serale (l'unico in cui sono stati fatti dei lavori è quello di piazza Vittorio Emanuele), niente diserbo, niente eliminazione delle buche, niente manutenzione.

Una situazione al limite della decenza che, per una volta, non è nemmeno giustificabile con le note problematiche di risorse finanziarie dell'ente, dato che i parcheggi sono appunto a pagamento e rappresentano una delle poche voci di bilancio in attivo dell'Ente.

Eppure questo stato di cose rischia di creare problemi anche seri: basti pensare a cosa accadrebbe se la paglia secca dovesse incendiarsi o se qualcuno, facendo manovra, non dovesse avvedersi di una buca particolarmente profonda e insidiosa, o se qualche pedone, nell'atto di andare a recuperare il suo mezzo, dovesse cadere a terra procurandosi una frattura. Tutto, come da abitudine, finirebbe per essere trasformato in un debito fuori bilancio dopo la relativa condanna.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Agrigento usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery