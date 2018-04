Erosione costiera, si pensa ad una soluzione: fissato il vertice

“Mareamico” ha lanciato l’allarme, adesso servono soluzioni per fronteggiare all’emergenza erosione costiera di Eraclea Minoa.

A Palermo ci sarà un nuovo vertice, tavolo tecnico che serve ad individuare le possibili soluzioni. A convocarlo è stato il dipartimento regionale della Protezione civile che potrebbe intervenire, per sistemare delle barriere paramassi. Tutto questo, dovrebbe essere fatti, in maniera provvisoria. Le barriere andrebbero collocate nei punti cruciali. La soluzione provvisoria si potrà fare, in attesa dei finanziamenti utili alla risoluzione del problema.