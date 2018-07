Paninari di San Leone, nuova estate e nuovi problemi per la gestione delle aree demaniali

"Paninari" di San Leone, nuova estate e nuovi problemi. Nei giorni scorsi ai commercianti ambulanti che hanno chiesto l'autorizzazione ad installarsi sul Lungomare il Demanio ha risposto con una lettera che spiega dell'impossibilità a fornire concessioni in tal senso in seguito ad incontri con l'amministrazione comunale con la quale ha condiviso "la volontà di avviare un progetto finalizzato e migliorare l'assetto urbano della frazione di San Leone”. L'ufficio regionale ha inoltre sostenuto che “non saranno concesse autorizzazioni per l'occupazione di suolo demaniale lungo il viale Falcone e Borsellino, e né in altre aree limitrofe in considerazione che agli operatori commerciali dotati di licenza di tipo C non è consentito lo stazionamento permanente”, per quanto sia lo stesso Demanio a sostenere che si metterà a disposizione degli stessi l'area dell'ex eliporto dove saranno assegnati gli spazi necessari all'espletamento dell'attività degli esercizi commerciali secondo l'ordine di presentazione delle domande e previa regolarizzazione delle rispettive posizioni", fornendo quindi tutte le dovute autorizzazioni.

Una proposta che i commercianti non hanno accettato, e, ieri mattina, hanno formalmente contestato al sindaco e al vicesindaco durante un incontro svoltosi al Palazzo di città e a cui ha partecipato anche la Confartigianato. La questione sarà adesso trattata in nuovi incontri che potrebbero essere convocati nei prossimi giorni.