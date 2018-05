Panifici chiusi ogni domenica, Firetto ha firmato l'ordinanza

Panifici chiusi ogni domenica e fino al 30 di giugno. A stabilirlo è un'ordinanza del sindaco di Agrigento Lillo Firetto, il quale da applicazione ad un decreto regionale e alle richieste pressanti delle associazioni di categoria come Assipan. La ragione del provvedimento del Governo regionale (il secondo sul tema) è quella di “disciplinare la vendita, inerente l'attività di panificazione, prevedendo altresì, dei limiti alla stessa attività al fine di garantire il riposo, la salute e i diritti dei lavoratori”, per quanto sia comunque prerogativa del sindaco “prevedere in base alle esigenze e alle peculiarità del territorio, eventuali variazioni concordate con l'associazione di categoria, sempre entro i limiti stabiliti dal decreto assessoriale”.

Proprio per questo motivo l'amministrazione si riserva modifiche all'attuale sistema dopo aver incontrato le le associazioni di categoria, per quanto rimanga obbligatoria la chiusura almeno della prima e la terza domenica di ogni mese.

Probabile che, con l'arrivo dell'estate, si voglia consentire quantomeno ai panifici delle zone turistiche di rimanere aperti nei restanti gestivi. L'ordinanza è stata inoltrata alle forze dell'ordine perché vigilino sul rispetto della stessa. I panificatori avranno l'obbligo di affiggere dei cartelli con i giorni di apertura e chiusura dell'attività.