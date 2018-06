Panifici aperti di domenica, scattano le sanzioni nell'Agrigentino

Per la prima domenica del mese, i vigili urbani di Favara, coordinati dal comandante Gaetano Raia, hanno controllato diversi panifici. Gli agenti, intenti a fare rispettare la nuova ordinanza di chiusura domenicale, hanno “beccato” due esercizi commerciali aperti. Per i titolari del posto sono scattate le sanzioni amministrative, multe per un totale di 400 euro ciascuno.

“Nelle passate riunioni dei panificatori che si sono tenute al Comune – dice il comandante dei vigili urbani, Gaetano Raia al Giornale di Sicilia – si sono raggiunte delle intese, nel senso che tutti sono stati d’accordo di rimanere chiusi le domeniche in modo da potere garantire il riposo settimanale, la salute e il godimento dei diritti civili degli operatori del settore”.