Panificatori, ecco il calendario: nessun obbligo di chiusura a dicembre 

Calendario di apertura e chiusura settimanale dei panificatori di Sciacca. Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alle Attività Produttive Carmelo Brunetto rendono noto che è stata emanata un’ordinanza sindacale che ratifica quanto deciso dalla categoria dei panificatori.

“Il provvedimento – spiegano il sindaco Francesca Valenti e l’assessore Carmelo Brunetto – è stato emanato a seguito di interlocuzioni con gli operatori e i loro rappresentanti e dell'ultimo decreto regionale che prevede il divieto della panificazione per almeno un giorno alla settimana oltre all’obbligo di non panificazione per la prima e terza domenica di ciascun mese. La quasi totalità dei panificatori ha fatto pervenire comunicazione sulla scelta del giorno di non panificazione. La maggior parte ha scelto la non panificazione domenicale. Chi non ha fatto pervenire alcuna comunicazione dovrà comunque attenersi a quanto stabilito dal decreto 842/2018 dell’assessore regionale alle Attività Produttive. L’ordinanza stabilisce che, limitatamente al mese di dicembre, l’attività di panificazione potrà essere liberamente svolta”.