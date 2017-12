"Trasportavano hashish sulla Palermo-Agrigento", arrestati due giovani

Alzano la paletta dell'Alt ad una Alfa Romeo 147 - che procedeva sulla statale 121, la Palermo-Agrigento, all'altezza del bivio Manganaro - e l'autovettura anziché fermarsi accelera e fugge. E' accaduto ieri notte, alle 2,30 circa. I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Lercara Friddi - che erano impegnati in controlli mirati in particolare fra Palermo e Agrigento - hanno inseguito la vettura e sono riusciti a bloccarla in prossimità della stazione ferroviaria di Castronovo di Sicilia.

Il conducente ed il passeggero, entrambi di nazionalità marocchina, sono stati, dunque, controllati. Durante la perquisizione personale e veicolare, i militari dell’Arma hanno trovato e sequestravano 100 grammi di droga, un “panetto” di hashish e 720 euro in contanti.

Sono stati arrestati - per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente - il 26enne Karim Hitani e il 23enne Karim Soulib, entrambi residenti ad Agrigento. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, sono stati condotti dinnanzi al giudice che, al termine dell'udienza di convalida, ha disposto per Hitani la custodia cautelare in carcere, mentre per Soulib la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Sono tutt’ora in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Lercara Friddi - è stato reso noto dal comando provinciale dell'Arma di Palermo - ulteriori accertamenti per fare emergere la provenienza e la destinazione finale dell’hashish.