Via Pirandello, commercianti e residenti in sinergia: ecco le nuove panchine

Commercianti e residenti hanno lavorato in piena sinergia. Il motivo? Rendere la via Pirandello più che mai accogliente. Quest’oggi, nel cuore del centro storico, sono state collocate delle panchine. Le nuove sedute della via Pirandello sono state anche “sponsorizzate” dal sindaco di Agrigento, Calogero Firetto.

Si, perché, il primo cittadino ha pubblicato sui suoi principali canali social le panchine appena installate. La via Pirandello, in questi giorni, è un cantiere a cielo aperto.

Dagli operatori comunali stanno agendo rifare la pavimentazione stradale. Commercianti e residenti lavorano in sinergia, sotto l’occhio dell’Amministrazione comunale.