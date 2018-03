"Palpeggiò l'ex fidanzata", annullata la sentenza di condanna

Annullata, con rinvio ad un'altra sezione della corte d'appello di Palermo, la sentenza di condanna a carico di Luigi Giarratano di 27 anni. Lo ha disposto la Corte di Cassazione. Il giovane era accusato d'aver palpeggiato, il 29 gennaio del 2012, nella villa comunale di Menfi, l'ex fidanzata. Giarratano, in primo grado, era stato condannato, per violenza sessuale e lesioni, a 5 anni di reclusione. Sentenza ridotta a 3 anni e 4 mesi di reclusione in appello.

La Cassazione, adesso, accogliendo la tesi della difesa - che è rappresentata dall'avvocato Luigi La Placa - ha annullato la sentenza con rinvio ad un'altra sezione. La difesa di Luigi Giarratano ha sempre escluso ogni ipotesi di violenza sessuale, descrivendo i fatti come riguardanti una lite tra i due giovani.